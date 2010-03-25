İsveç parlamentosu 1915'i tekrar oylayabilir

T24 - İsveç Türk Gençlik Federasyonu'nu ziyaret eden İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, parlamentolarında alınan 1915’le iglil karardan duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getirdi.



100 yıl önce yaşananlarla ilgili siyasi kararlar almanın doğru olmadığını vurgulayan Bildt, 1915'i değil Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması için 2015'i düşündüğünü söyledi.



İsveç Dışişleri Bakanı, NTV'nin sorusu üzerine, konunun parlametoda gelecek yıl tekrar ele alınabileceğini, komisyona verilecek önergeyle tasarının yeniden oylanmasının mümkün olduğunu belirtti.





'Siyasette aktif olun'



Türkiye-İsveç ilişkilerinin normale döneceğini ümit ettiğini söyleyen Bildt, önerinin reddedilmesi için parti olarak çaba gösterdiklerini ve ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, ''İsveç'in her zaman Türkiye'nin dostu olarak yanında yer aldığını'' söyledi.



Mecliste 11 Martta kabul edilen öneri nedeniyle İsveç'te yaşayan Türk toplumunun endişeye kapılmasına gerek olmadığına da dikkati çeken Bildt, İsveç toplumunun çok kültürlü olduğunu ve barış içinde yaşadığını, bundan sonrada bu durumun bozulmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.



Türk gençlerine, ''İsveç'te sosyal hayata katılın ve siyasi alanda aktif olun mesajı da veren'' Bildt, ''Ülkedeki değişik siyasi parti organizasyonlarında yer alın'' dedi. İsveç'te yaşayan Türklerin iki ülke arasında köprü görevi gördüklerini de açıklayan Bildt, Türklerin kendi dil ve kültürlerini unutmadan İsveç toplumuna entegre olmalarını da istedi.



Dışişleri Bakanı Bildt, ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarında ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda İsveç'in desteğinin bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.



İsveç Parlamentosu, 11 Mart'ta, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının tanınmasını öngören tasarıyı 1 oy farkla onaylamıştı.





