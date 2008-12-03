İsveç otomotiv sektörünü destekleyeceğini açıkladı

İsveç Sanayi Bakanı Maud Olofsson, hükümetinin, sahibi ABD'li şirketler olan Saab ve Volvo'yu desteklemeye hazır olduğunu, ancak bu iki şirketin sorunlu birimlerini satın almayı düşünmediğini bildirdi.



Olofsson, Ford ve General Motors'un, İsveç birimlerini elden çıkarmayı planladığını ifade etti.



İsveçli bakan, ayrıca, İsveç hükümetinin, sahibi General Motors olan Opel konusunda nasıl bir yol izleyeceğini öğrenmek için Alman hükümeti ile temasa geçtiklerini de belirtti.



Volvo'nun sahibi Ford ve Saab'ın sahibi General Motors, bu birimleri elden çıkarmayı düşündüğünü açıklamıştı.

