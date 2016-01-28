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Dünya
Deutsche Welle

İsveç on binlerce sığınmacıyı sınır dışı ediyor

Sığınmacı krizi Avrupa'nın gündeminden düşmüyor. İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman, sığınma başvurusu kabul edilmeyen on binlerce kişiyi sınır dışı edeceklerini açıkladı.

28 Ocak 2016 11:01


İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman, "Dagens Industri" gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanan demecinde 60 – 80 bin dolayında sığınmacı ülkelerine geri göndermeye hazırlandıklarını duyurdu.

Hükümetin polis ve göçmen dairesine gerekli hazırlıkların yapılması için talimat verdiğini belirten Ygeman, İsveç'e geçen yıl iltica başvurusunda bulunanlardan yüzde 45 kadarının reddedildiğini belirtti.

'Gönüllü olmazsa zorla göndereceğiz'

İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman şöyle devam etti: "Önümüzde çok büyük bir sorun var. Bunun için kaynakları artıracak, kurumlar arasındaki işbirliğini düzelteceğiz. Önce iltica başvurusu reddedilenlerin gönüllü olarak dönüşünü sağlamaya çalışacağız. Gönüllülük temelinde olmazsa zorla göndereceğiz."

Charter uçaklarla ülkelerine yollanacaklar

Kalabalık grupların "kaybolma" riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Ygeman, buna önlem olarak sınır muhafaza polisinin güçlendirileceğini ve ülkedeki yabancıların daha yoğun şekilde denetleneceğini söyledi. Anders Ygeman, sığınmacıların charter uçaklarla ülkelerine yollanacağını kaydetti.

Bu arada İsveç hükümetinin vatandaşlarını geri alması için Afganistan ve Fas'la temas halinde olduğu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SığınmacıAvrupaBakanı Anders YgemanIndustri34;YgemanCharterAfganistanFasDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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