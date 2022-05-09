İsveç, NATO üyeliği hakkında kesin kararı 15 Mayıs'ta verecek

İsveç Sosyal Demokrat Partisi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada; İsveç'in, NATO'ya katılıp katılmama konusundaki resmi kararının 15 Mayıs Pazar günü kesin olarak verileceği söylendi.

Sosyal Demokrat Partisi Sekreteri Tobias Baudin, "Güvenlik politikamızla ilgili kararın ne olacağına henüz karar verilmedi, ancak 15 Mayıs'ta kararı alacağız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, hem İsveç hem de Finlandiya'da güvenlik politikasının acilen yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun da bu hafta, üyelik başvurusu hakkında bir açıklama yapacak.

Niinisto'nun açıklamasından sonra, Finlandiya'daki Sosyal Demokratlar, Finlandiya'nın başvuruda bulunup bulunmayacağına ilişkin kesin kararı vermek için 14 Mayıs'ta parti toplantısı yapacaklar.

Reuters'ta yer alan habere göre; İsveç'te son 100 yıldır en büyük parti olan Sosyal Demokrat Partisi, liderlerin hafta sonu vereceği kesin karar öncesinde üyelerin NATO üyeliği hakkındaki görüşlerini gözden geçirmek için bu hafta üç dijital parti toplantısı düzenleyecek.

Parlamentonun da tüm partilerin 13 Mayıs'ta açıklanacak olan güvenlik politikasına ilişkin eleştirilerini incelediği öğrenildi.

Sol Parti ve Yeşiller Partisi, NATO'ya üyelik çağrılarını reddederken; muhalefetin geri kalanı başvuruyu destekliyor.

En büyük muhalefet partisi olan Ilımlılar Partisi Lideri Ulf Kristersson, NATO üyeliği tartışması sırasında "Ukrayna'ya NATO'da olmayı tercih edip etmeyeceklerini sorun. Diğer demokrasilerle birlikte ortak bir tedbir aramalı ve ortak değerlerimize sahip çıkmalıyız" dedi.