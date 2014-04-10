İsveç mesaileri 6 saate düşürüyor!

İsveç'in ikinci büyük kenti Göteborg'da belediye meclisi, bünyesindeki personelin maaşlarını sabit tutarak günlük çalışma süresinin 6 saate düşürülmesini teklif etti. Solcu Sosyal Demokrat ve Yeşiller partisi koalisyonuyla yönetilen belediye meclisi tarafından yapılan teklife göre, 1 yıllık deneme süresi boyunca, haftalık çalışma saatleri 30'a düşen departmandaki personelin performansı yakından takip edilecek. Yine aynı belediye içindeki başka bir departman ise çalışma saatleri değiştirilmeden göreve devam ettirilecek ve bu birim, kontrol grubu olarak kullanılacak.

'Şanssız' grupla kıyaslama yapılacak

Deneme süresi sona erdiğinde, her iki gruptaki personelin hastalık yüzünden işe gelmeme, ruhsal ve fiziksel olarak nasıl hissettikleri gibi kriterler üzerinden bir değerlendirme yapılacak. Çalışma saatleri düşürülen grup diğerine göre daha olumlu grafik sergilediyse, aynı uygulama diğer departmanlarda da başlatılacak.

6 saat de çalışsalar 'yorgunuz' demişlerdi

Daha önce dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan benzer denemelerde, çalışma saatleri 6'ya düşürülse bile personelin yine yorgunluktan şikayetçi olmaya devam ettiği, bunun da kısa ve uzun vadede verim düşüklüğüne yol açtığı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla, sistemin daha önceki denemeleri, sosyal baskılara ve 'düşük çalışma saatleri personeli tembelleştirir' kanısına yenik düşüp rafa kaldırılmıştı.

Muhalefet: seçim öncesi popülist uygulama

Göteborg Belediyesi'nde ana muhalefet konumunda olan Ilımlı Parti, bu denemenin 2014 yerel seçimleri öncesinde Sosyal Demokrat ve Yeşiller'in 'aldatıcı ve popülist oyunu' olarak nitelendirdi.