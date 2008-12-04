İsveç MB'si faiz oranını 175 baz puan indirdi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), küresel finansal kriz nedeniyle üretimdeki düşüşü yumuşatmak amacıyla gösterge faiz oranını 175 baz puan indirdi.



Riksbank, yüzde 3,75 olan gösterge faiz oranını 175 baz puan indirerek yüzde 2'ye çekerken, bu bankanın Haziran 1994'ten bu yanaki en büyük gösterge faiz oranı indirimi oldu.



Banka yaptığı açıklamada, işsizlik oranını düşürmek ve Riksbank'ın yüzde 2 olan enflasyon hedefini tutturmak için bu büyük kesintinin gerekli olduğunu ve faiz oranının gelecek yıl bu seviyede kalmasını beklediğini bildirdi.



Riksbank, gösterge faiz oranını 23 Ekimde yarım puan indirerek, yüzde 3.75'e çekmişti.

