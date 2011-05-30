İsveç Kralı'nın çıplak fotoğrafları çıktı

T24

6 ay hapis yatabilir

Monarşiyi kurtaracak

İsveç’te Kral Gustaf’ın çarpık ilişkilerini konu alan kitap ilk çıktığı hafta 20 bin satmış, ancak 35 yıldır hatta olan Kral’ın kokainli seks partilerine katıldığına ilişkin bilgiler sadece iddia olarak kalmıştı. İsveç televizyon kanalı TV4, Kral Carl XVI Gustaf’ı çıplak olarak kadınlarla seks yaparken gösteren görüntüleri ele geçirdiğini duyurdu. Kanal yönetimi görüntülerdeki kişinin Kral’a çok benzediğini, ancak emin olmadıkları için şimdilik yayınlamayacaklarını belirtti. Vatan'ın haberine göre; İsveç’in en ciddi gazetelerinden Dagens Nyheter tarafından kamuoyu şirketlerine yaptırılan araştırma sonuçlarına göre, Kral’a destek verenlerin oranı yüzde 44’e kadar düştü. İsveç’te monarşinin korunmasına destek verenlerin oranı ise yüzde 74 olarak açıklandı.64 yaşındaki kralın mafya ile yakın ilişkiler içinde olduğu ve hayat kadınlarıyla ilişki kurduğu iddiasını inceleyen polis de partilerin yapıldığı Club Power’ın Sırp patronu Mille Markoviç’in ifadesini aldığında bu kasetin varlığını Markoviç de doğrulamıştı. Eski bir boksör olan ve zenginlere gizli çekilmiş videolarla şantaj yapmakla suçlanan “Torpido” lakaplı Markoviç, elinde kralın birkaç kadınla birlikte olduğunu gösteren görüntü kayıtlarının bulunduğunu belirterek, “Eğer hüküm giyersem kaseti yayınlarım” tehdidinde bulunmuştu. Fuhuşun yasak olduğu İsveç’te kanunlara göre para karşılığında seks yapan kişilere 6 ay hapis cezası öngörülüyor.Kamuoyu yoklamaları, spor hocası sevgilisiyle önceki aylarda dünyaevine giren Prenses Viktoria’ya güvenin de arttığını ortaya koyuyor. İsveç basını, halkın Prenses’e verdiği desteği de dikkate alarak, “Monarşiyi Viktoria kurtaracak” başlıklarını kullanmaya başladı.