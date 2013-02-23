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Dünya

İsveç kraliçesini kızdıran fotoğraf

İsveç Kralı Harald ve eşi Kraliçe Silvia, Expressen gazetesinde yayımlanan fotomontaj resimlere tepki gösterdi

23 Şubat 2013 13:52

İsveç Kraliçesi Silvia ve eşi Kral Harald, fotomontaj bir resim yayınlayan 4 gazete hakkında tazminat davası açtı. Resimde, Kral Harald çıplak bir mankenin bulunduğu masa üzerinde pizza yerken, eşi Kraliçe Silvia yerdeki bir gamalı haçı temizliyor.
 
"Resmi hazırlayan sanatçı ve gazete provokatörlük yapıyor” diyen İsveç Kraliyet ailesi, "Expressen sınırları aştı" dedi.

Fotoğrafta, Kral Gustav bir masa üzerinde çıplak yatan manken Camilla Henemark’ın üzerinde pizzayı yerken, Kraliçe Silvia da yerde gamalı haçı temizlerken görülüyor. Resimde, Kral Gustav’ın üst düzey arkadaşları da yer aldı.

Resmi hazırlayan resim sanatçısı Elisabeth Ohlson ise tepkilere şu karşılığı verdi: “Bir provokatörün de kalbi vardır. Kraliçe Silvia, İsveç’in en tanınmış, en önde gelen, kamuoyu önünde olan şahsiyetidir. Kamuoyu önünde kendisini savunma hakkı vardır. Ama eleştirilere ve şakaya açık olmalıdır” dedi.

Elisabeth Ohlson, fotomontaj olan resmi hazırladıktan sonra üzerinde baskılar oluştuğunu da öne sürdü. Kraliçe Silvia, resmi yayımlayan 4 gazete hakkında basın konseyine şikayette bulunarak tazminat davası açtı.


İlk değil


Kraliçe Silvia'nın babasının İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi askeri olduğu öne sürülmüştü. Kraliçe Silvia ve Kral Gustav bundan büyük rahatsızlık duymuşlardı. Tablo’daki gamalı haçı temizlemeye çalışması da geçmişini temizleme olarak temsil edildi.

Son olarak da 2012 yılında Kral Gustav’ın striptiz kulübünde resimleri yayınlanmış, Kral Gustav ise resimlerin fotomontaj olduğunu öne sürmüştü.


Danimarka'da da benzer olay


Benzeri bir tablo da Danimarka Kraliyet ailesi için hazırlanmıştı. Tablo Arhus şehrinde müzede yayınlanacağı sırada Kraliyet’in ricası üzerine sergilenmekten vazgeçilmişti.

Tablo’da eşcinel oldukları öne sürülen Kraliçe Margrethe’nin eşi Prens Henrik ve küçük oğulları Prens Joachim ile tüm kraliyet ailesi mensupları, hemcinsleri ile seks yaparken gösterilmişti.

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