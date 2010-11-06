İsveç Kralı seks partilerinde...

T24 - İsveç Kralı Carl Gustaf’ın geceleri saraydan kaçıp binlerce dolarlık grup seks partilerine katıldığı ortaya çıktı.



İsveç, 34 yıldır tahtta olan Kral Carl Gustaf’ın “vahşi seks partilerinin müdavimi olduğu” iddialarıyla sarsıldı. Milliyet gazetesinde yayımlan haber şöyle:



İsveç’te satışa çıktığı gün 20 bin adet satan “Gönülsüz Kral” adlı kitapta, İsveç halkı tarafından eşine olan sadakati ve ince ruhluluğuyla tanınan Kral Carl Gustaf’ın özel hayatının detaylarının bugüne kadar İsveç istihbarat servisi tarafından saklandığı öne sürülüyor.







Kitaba göre, Kral sık sık grup seks partilerine katılıyor, mafyanın işlettiği striptiz kulüplerine düzenli olarak gidiyor ve eskort kızlarla vakit geçiriyor. Kral’ın, 1996 yılında Atlanta Olimpiyatları sırasında bir gece kulübünde 10 bin dolar harcayarak bir odada striptizci bir kızla 2 saat geçirdiği de anlatılıyor. Kitapta ayrıca, Kral Gustaf’ın 1990’lı yıllarda ünlü şarkıcı ve oyuncu Camilla Hanemark ile ilişki yaşadığı ve Kraliçe ilişkiden haberdar olunca çiftin ayrıldığı anlatılıyor.





İnkâr etmedi



Dün geleneksel Geyik Avı nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Kral Carl Gustaf, kitabı henüz okumadığını, ama aldığı duyumlara göre, çok eski olaylardan bahsedildiğini ve sayfayı çevirip ileriye bakmak gerektiğini söyledi.