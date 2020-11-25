İsveç, Koronavirüs'le kısıtlamasız mücadele etmişti: "Nüfusta salgını yavaşlamaya yetecek bağışıklık oluşmadı"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla kısıtlamalara başvurmadan mücadele edilen İsveç'te baş epidemolog Anders Tegnell, henüz vaka artışını düşürmeye yetecek kadar nüfus bağışıklığından herhangi bir iz olmadığını söyledi.

Independent'ta yer alan habere göre, diğer ülkelerin aksine kapanmak yerine okulları, restoranları, mağazaları açık tutan ve yalnızca 70 yaş üstüne izolasyon uyarısı yapılan İsveç'te sürü bağışıklığının sağlanamadığı belirtildi. Ülkenin baş epidemoloğu Dr. Tegnell, "Şu anda virüsü yavaşlatmaya yetecek bir nüfus bağışıklığından iz yok" dedi.

Yapılan son bir araştırma, Stockholm'de 3 kişiden birinde antikor olduğunu göstermişti.

İsveç Ulusal Sağlık Kurulu'ndan Thomas Linden, yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında artışın devam ettiğini söyledi. Linden, "Üçüncü dalga da gelirse, sistem hiç olmadığı kadar sıkışmış olacak" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, İsveç'te şu ana kadar 208 bin 295 vaka kaydedildi. Bütün vakaların yüzde 25'inin kasım ayında kaydediliği belirtildi.