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Dünya

İsveç Kilisesi eşcinsel nikaha onay verdi

İsveç 'te yapılan kilise meclisi oturumunda, 1 Mayıs'ta kanunen evliliklerine izin verilen eşcinsellerin kilisede nikah kıymalarına onay verildi.

22 Ekim 2009 03:00

İsveç 'te yapılan kilise meclisi oturumunda, 1 Mayıs'ta kanunen evliliklerine izin verilen eşcinsellerin kilisede nikah kıymalarına onay verildi.

İsveç Kilisesi'nden bir yetkili, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak kararın 250 üyeli kilise meclisinde yüzde 70'e yakın oy oranıyla kabul edildiğini belirtti.

İsveç parlamentosunda geçen nisanda yasanın oylanması sırasında, 2000 yılından bu yana devletten ayrı bulunan Luteryen Kilisesi, bu reforma destek vermiş, ancak resmi onayını meclis toplantısına bırakmıştı.

Eşcinsel çiftlere verilen haklar konusunda zaten önder olan İsveç, böylece eşcinsellerin kilisede evlenmelerine izin veren dünyanın ilk ülkelerinden biri oldu.

İsveç halkının yaklaşık yüzde 73'ü kiliseye bağlı bulunuyor.

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