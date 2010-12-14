-İSVEÇ KARARI TEMYİZE GÖTÜRMEYE HAZIRLANIYOR LONDRA (A.A) - 14.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın 200 bin sterlinlik kısmının mahkemede ödenmesi koşuluyla toplam 240 bin sterlin kefaletle şartlı tahliyesine karar verilmesinin ardından, İsveç tarafını savunan avukatların mahkemenin kararını temyize götürmesi bekleniyor. Temyiz duruşmasının, en geç 48 saat içerisinde Londra'daki Yüksek Mahkemede görüşüleceği kaydediliyor. İngiliz basını, bu duruşmaya kadar Assange'ın serbest bırakılmayabileceğini bildiriyor.