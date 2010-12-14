T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSVEÇ KARARI TEMYİZE GÖTÜRMEYE HAZIRLANIYOR LONDRA (A.A)

14 Aralık 2010 20:36

-İSVEÇ KARARI TEMYİZE GÖTÜRMEYE HAZIRLANIYOR LONDRA (A.A) - 14.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın 200 bin sterlinlik kısmının mahkemede ödenmesi koşuluyla toplam 240 bin sterlin kefaletle şartlı tahliyesine karar verilmesinin ardından, İsveç tarafını savunan avukatların mahkemenin kararını temyize götürmesi bekleniyor. Temyiz duruşmasının, en geç 48 saat içerisinde Londra'daki Yüksek Mahkemede görüşüleceği kaydediliyor. İngiliz basını, bu duruşmaya kadar Assange'ın serbest bırakılmayabileceğini bildiriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24