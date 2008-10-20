İsveç istikrar programını açıkladı

Hükümet bankalara ve konut sektörüne kaynak sağlayan finans kuruluşlarına 1 milyar 500 milyon İsveç kronu (152 milyon Euro) destek vereceğini açıkladı.



İsveç Maliye Bakanı Anders Borg tarafından bugün açıklanan istikrar paketi haftaya meclise sunulduktan sonra uygulamaya konulacak. 152 milyon Euro’luk destek paketi İsveç'te faaliyet gösteren 100 banka ile konut sektörüne destek sağlayan finans kuruluşlarını kapsıyor.



Mali destek, hükümet tarafından oluşturulacak bir fon aracılığıyla yapılacak. Hükümet, kurulacak fona, finans kuruluşlarına destek amacıyla kaynak aktaracak.



Yaşanan ekonomik kriz ortamında, ekonomide olası güven krizini engellemek amacıyla böyle bir karar alındığını açıklayan Maliye Bakanı Anders Borg, paketin ekonomiye teminat anlamı taşıdığını kaydetti.



İstikrar paketinden yararlanmak isteyen finans kuruluşları, İsveç merkez bankası ile bir sözleşme imzalayacak. Sözleşmenin şartları arasında istikrar paketinden yararlanmak isteyen kuruluşların bundan yararlanırken, kuruluşların üst düzey yöneticilerinin maaşlarında göze çarpan bir artış olmasına engel getiriyor.

