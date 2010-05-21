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Dünya

İsveç İslamabad büyükelçiliğini kapattı

Pakistan'da bir İsveç vatandaşına yönelik tehdit üzerine İsveç İslamabad büyükelçiliğini kapattığını açıkladı.

21 Mayıs 2010 03:00

T24- İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt, Pakistan’daki bir İsveç vatandaşına yönelik tehdit üzerine ülkesinin İslamabad Büyükelçiliğini kapattığını bildirdi.

Reinfeldt, ziyaret için bulunduğu Kopenhag’da yaptığı bir açıklamada, tehdidin Pakistan’daki bir İsveç vatandaşına yönelik olduğunu söyledi, ancak bu kişinin kimliğini açıklamadı.


Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in İslamabad Büyükelçiliğinin 3 Mayıstan bu yana kapalı olduğunu bildirdi.


Yetkililer, tehdidin Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürleriyle Müslümanların tepkisini çeken İsveçli karikatüristle ilgili olup olmadığını belirtmedi.

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