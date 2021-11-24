İsveç'in ilk kadın başbakanı görevine başlamaya hazırlanıyor; hangi AB ülkelerini kadın liderler yönetiyor?

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Magdalena Andersson, İsveç’in ilk kadın başbakanı oldu. Andersson’la birlikte Avrupa Birliği ülkelerindeki kadın liderlerin sayısı 6’ya çıktı.

Euronews’da yer alan habere göre, İsveç’de Magdalena Andersson, Finlandiya’da Sanna Marin, Estonya’da Kaja Kallas, Litvanya’da Ingrida Simonyt, Danimarka’da Mette Fredericksen ve Almanya’da görevi bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, AB ülkelerinin kadın liderlerini oluşturuyor.

Avrupa Birliği ülkesi olmayan Avrupa ülkeleri arasında da İzlanda, Moldova ve Sırbistan’ın kadın liderleri bulunuyor.

27 Avrupa Birliği ülkesinde parlamento koltuklarının ortalama yüzde 32.2’sinde kadınlar bulunuyor. Şu anda kadınların parlamentoda çoğunluğu oluşturduğu bir ülke olmasa da İsveç, yüzde 49.6 ile ilk sırada yer alıyor.