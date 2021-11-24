İsveç'in ilk kadın başbakanı Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti

İsveç’in ilk kadın başbakanı olan Magdalena Andersson koalisyon ortağı Yeşiller'in hükümetten ayrılması üzerine atanmasından birkaç saat sonra istifa etti.

Yeşiller Partisi Andersson'un başında bulunduğu Sosyal Demokrat Parti'yle kurulan koalisyonun bütçe tasarısının mecliste reddedilmesi sonrasında koalisyondan ayrılma kararı aldı.

"Yeşil politikalar yürütmek için güce sahip olmak istedik"

Yeşiller'in Eş Genel Başkanı Marta Stenevi düzenlediği basın toplantısında, "Yeşil politikalar yürütmek için güce sahip olmak istedik. İsveç Demokratları ile müzakere edilen bir bütçeyi uygulamak Yeşiller Partisi'nin siyasetteki görevi değil” dedi.

Hükümet bütçesi, göçmen karşıtı İsveç Demokratları da dahil olmak üzere üç sağ parti tarafından öne sürülen rakip bir yasa tasarısı lehine reddedildi.