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Dünya

İsveç hükümetinden Trump’a gönderme

"İstediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz"

04 Şubat 2017 02:48

İsveç’in başbakan yardımcısı Isabella Lovin, iklim değişikliğiyle mücadele için yeni bir kanun tasarısına imza attı. İmza atarken çekilen bir fotoğraf, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir kürtaja erişimle ilgili bilgilendirme yapmasını kısıtlayan kararnameyi imzaladıktan sonra verdiği poza benzetildi. 

Küresel ısınmanın varlığını reddeden Trump, kabine için gösterdiği adaylar arasında da çok sayıda petrol şirketi CEO'su veya küresel ısınma karşıtına yer vermişti.

5 Harfliler’de yer alan habere göre, benzerlik sorulunca Lovin’in sözcüsü şu ifadeyi kullandı:

“İstediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Asıl mesele şu, İsveç feminist bir hükümet ve bu çok önemli bir kanun.”

TIKLAYIN- Trump’ın iklim değişikliğiyle imtihanı

 

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