T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsveç havalimanında 'bomba' alarmı

İsveç'in en büyük ikinci havalimanı olan Landvetter'in tedbir amacıyla kısmen boşaltıldığı belirtildi.

31 Mart 2016 18:28

İsveç'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı'na bomba ihbarı yapıldığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yerel basın, bomba imha ekiplerinin olay yerine gittiğini duyurdu. Bölgeden patlama sesleri geldiğine dair iddialar var. Ancak patlama seslerinin, havalimanında bulunan şüpheli paketlerin kontrollü şekilde infilak ettirilmesiyle çıktığı tahmin ediliyor.

İsveç'in en büyük ikinci havalimanı olan Landvetter'in tedbir amacıyla kısmen boşaltıldığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

isveçbombapanikhavalimanıihbar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24