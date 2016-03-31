İsveç havalimanında 'bomba' alarmı

İsveç'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı'na bomba ihbarı yapıldığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yerel basın, bomba imha ekiplerinin olay yerine gittiğini duyurdu. Bölgeden patlama sesleri geldiğine dair iddialar var. Ancak patlama seslerinin, havalimanında bulunan şüpheli paketlerin kontrollü şekilde infilak ettirilmesiyle çıktığı tahmin ediliyor.

İsveç'in en büyük ikinci havalimanı olan Landvetter'in tedbir amacıyla kısmen boşaltıldığı belirtildi.

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