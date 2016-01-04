İsveç göçe karşı sınır kontrollerine başlıyor

İsveç, ülkeye giren göçmen sayısını düşürme amacıyla Danimarka'dan girenlere kimlik kontrolü uygulaması başlattı.

Tren, otobüs veya feribotla Oresund köprüsünü geçmeye çalışanlar gerekli seyahat belgeleri olmaması durumunda engellenecek.

İsveç'in Malmö ve Lund şehirlerini Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a bağlayan Oresun köprüsünden her gün binlerce kişi geçiyor.

İsveç'e trenle seyahat edenler de kimlik kontrolünden geçmek için Kopenhag Havaalanı'nda tren değiştirmek zorunda kalacak.

İsveç radyosu, uygulamaya konan yeni kurallar çerçevesinde Kopenhag'ın Kastrup Havaalanı'ndaki tren istasyonlarındaki bir platform etrafına çit örgü yerleştirildiğini bildirdi.

Kopenhag'ın tren istasyonundan Oresund köprüsü aracılığıyla İsveç'e doğrudan seyahat edilemeyecek.

Demiryolu şirketleri de İsveç'e seferlerin sayısını azaltıp mevcut seferlerde de gecikmeler olabileceği uyarısında bulundu.

İsveç'e 2015 yılında 150 binden fazla sığınma talebi yapıldı.

Ulaşım şirketlerine ceza

Hükümet, Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkı tanıyan Schengen anlaşmasından, yeni sınır kontrollerini uygulayabilmek için geçici olarak muaf tutuluyor.

Geçen ay devletin resmi demiryolu kurumu SJ, İsveç'in yeni yasası uyarında kimlik kontrolleri yapamadığı gerekçesiyle Danimarka'ya gidiş ve gelişleri durdurdu.

Yeni yasa, fotoğraflı, geçerli bir pasaportu olmayan yolcuları İsveç'e sokan ulaşım şirketlerinin de cezalandırılmasını öngörüyor.

SJ, Oresund köprüsü üzerinden Kopenhag ile Malmö arası seyahat edenlerin kimliklerini kontrol edecek zamanı olmadığını söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre 2015 yılında karadan veya denizden Avrupa'ya ulaşan göçmenlerin sayısı bir milyonu buldu.

Almanya'nın yanı sıra İsveç de göçmenlerin son duraklarından biri.

Danimarka ise bu yıl 20 bin göçmen almayı öngörüyor.