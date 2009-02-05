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İsveç, firari TİKKO'luyu iade ediyor

Türkiye'den İsveç'e kaçan Musa Doğan'ı, itirafçı Abdülkadir Aygan ile beraber gözaltına alan İsveçliler, iadesine karar verdi.

05 Şubat 2009 02:00

Yasa dışı TİKKO örgütü üyeliği ve banka soygunundan Türkiye'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, firar ederek İsveç'e kaçan Musa Doğan'nın, Türkiye'ye iadesine karar verildi.

İnterpol tarafından aranan Musa Doğan'ın durumunu inceleyen İsveç Adalet Bakanlığı, iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde Doğan'ın iadesine karar verdi.

Geçen hafta terör örgütü PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan ile birlikte polis tarafından gözaltına alınan Musa Doğan hakkında iade kararı alındığı için, kendisi halen gözaltında tutuluyor. Doğan'ın 3 yıldan bu yana İsveç'te yaşadığı ve oturma izni olduğu bildirildi.

Bu arada İsveç'te bazı sivil toplum örgütleri ile Sol Parti milletvekilleri, yasa dışı TİKKO örgütünü sosyalist işçi partisi olarak tanıtıp, Doğan'ın böyle bir partinin sempatizanı olduğunu, Türkiye'de can güvenliğinin tehlikeye gireceğini öne sürüp iade kararına karşı çıkıyor.

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