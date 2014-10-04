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Dünya

'İsveç, Filistin’i tanıyacak'

İsveç'in yeni seçilen merkez-sol hükümeti Filistin'i devlet olarak tanıyacağını belirtti

04 Ekim 2014 14:06

Yeni seçilen İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Filistin’i bağımsız bir devlet olarak tanımayı planladıklarını söyledi. Planın gerçekleşmesi durumunda İsveç, AB üyesiyken Filistin’i tanıyan ilk ülke olacak.

İsveç'in yeni seçilen merkez-sol hükümeti Filistin'i devlet olarak tanıyacağını belirtti. İsveç Başbakanı Stefan Lofven, "İsrail ile olan sorunlar, uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözüm ile aşılabilir" dedi.

Macaristan, Polonya ve Slovakya gibi ülkeler AB üyesi olmadan önce Filistin'i devlet olarak tanımıştı. İsveç, Filistin'i tanırsa Avrupa Birliği üyesi iken Filistin'i tanıyan ilk ülke olacak.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, İsveç hükümetinin açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "Bağımsız devletini kurması ve geleceğini tayin etmesiyle ilgili Filistin halkının meşru haklarını destekleyen İsveç'e şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Maliki, Filistin'i henüz tanımamış diğer Avrupa Birliği ülkelerine "adil barışı tesis etmek ve İsrail hükümetine güçlü bir mesaj göndermek" üzere İsveç'i örnek alma çağrısında bulundu. AB ülkelerinin İsrail'in yerleşim birimi inşa faaliyetlerine tepki göstererek sergilediği tutumdan övgüyle söz etti.

 

ABD ‘erken’ dedi

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Filistin devletinin tanınmasını erken bulduklarını belirtti. “Filistin'in devlet olmasını kesinlikle destekliyoruz ama bu sadece daimi statü anlaşması ve iki tarafın birbirini karşılıklı tanımasına dayanan, müzakere edilmiş bir netice yoluyla olmalı" dedi.

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