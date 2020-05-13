İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'de LGBTİ'lerin damgalanması endişe verici

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye’de LGBTİ+'ların damgalanmasındaki artış için “endişe verici” dedi. Türk yetkililer ve AB ile görüşeceklerini belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, dünya genelinde Covid-19 pandemisinde LGBTİ kişilerin damgalanmasındaki artışı eleştirdi.

Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya çapında Covid-19 pandemisinde LGBTİ kişilerin damgalanmasındaki artışa dair endişe verici işaretler var, örneğin Türkiye’de. Bakanlık personelimize bu konuda Türk mevkidaşlar ve AB ile görüşme talimatı verdim" dedi.