İsveç Dışişleri Bakanı, NATO'ya başvuru belgesini imzaladı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı.

Dışişleri Bakanlığı'nda canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, "İsveç için en iyisini yaptığını" söyledi.

Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte Finlandiya ve İsveç, yıllardır süren askeri tarafsızlık politikalarından vazgeçerek NATO'ya katılma kararı aldı.

Finlandiya ve İsveç'in kararına Moskova'dan tepkiler gelirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada Finlandiya ve İsveç'le "bir sorunları olmadığını", ancak kuzey ülkelerinin topraklarındaki askeri altyapının genişletilmesinin "reaksiyon gerektireceğini" ifade etti.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna olumsuz bir tepki de Türkiye'den geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" dedi.

Türkiye'nin olumsuz görüşü karşısında Finlandiyalı ve İsveçli üst düzey temsilcilerden oluşan diplomatik heyetin Türkiye'ye gideceği duyuruldu.

Söz konusu ülkelerin NATO'ya üye olabilmesi için kendi parlamentolarının yanı sıra 30 NATO üyesi ülkenin de onay vermesi gerekiyor.