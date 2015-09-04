İsveç Dışişleri Bakanı gözyaşlarını tutamadı



Ailesi ile birlikte Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek isterken boğulan ve cesedi Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi'nin fotoğrafları tüm dünyada yankı bulmaya devam ediyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström perşembe akşamı İsveç'in devlet televizyonu SVT'e katıldığı bir programda Aylan Kurdi hakkında bir haberin yayınlanması ve haberde söz konusu fotoğraflara yer verilmesi üzerine gözyaşlarını tutamadı. Bakan, fotoğrafların herkesin mülteci krizi konusunda bir kez daha düşünmesine yol açtığını belirterek, "Şimdi sadece mültecilerle dolu botların değil, dehşetin de bir ismi ve hikayesi var" diye konuştu. İsveç Dışişleri Bakanı, Alyan'ın ölümünün "hem onun hem de diğerleri için harekete geçilmesi gerekliliğini" gözler önüne serdiğini belirtti. Bakan, diğer AB ülkelerinin de sığınmacıların kabülü konusunda İsveç kadar çaba göstermesi için girişimlerde bulunacağını söyledi.

İsveç AB içinde Almanya ile birlikte en fazla sığınmacı kabul eden ülke.

Québec yönetimi harekete geçti

Aylan Kurdi'nin Kanada'da yaşayan halasının açıklamalarına göre, Kobani'den Türkiye'ye sığınan aile Kanada'ya göç etmek istemiş, ancak Kanada'nın sığınma başvurusunu kabul etmemesi nedeniyle Türkiye'de kalmıştı.

Gelişmeler Kanadalı yetkilileri de harekete geçti. Kanada'nın Québec eyaleti yüzlerce hatta binlerce Suriyeliyi kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu. Eyaletin Başbakanı Philippe Couillard, "Vicdanımızın uyanması ve harekete geçmemiz için ölü bir çocuğun fotoğrafına ihtiyaç duymamız çok trajik" dedi. Başabakan, "Onun için çok geç fakat diğerlerine yardım eli uzatabiliriz. Québec'te bunu hep yaptık, yine yapacağız" diye konuştu. Québec eyalet yönetimi bu sene 1900 Suriyeli sığınmacıyı kabul etmeyi planlıyordu. 643'ü halihazırda ülkeye vardı. Bu sayıya dikkat çeken Başabakan, "Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.