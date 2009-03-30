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Ekonomi

İsveç de yönetici maaşlarını tartışıyor

İsveç'te ekonomik kriz nedeniyle rekor sayıda çalışanın işine son verilirken, yönetici kadrosunda çalışanların maaşlarına yüksek zam yapılması ya da prim

30 Mart 2009 03:00

İsveç'te ekonomik kriz nedeniyle rekor sayıda çalışanın işine son verilirken, kamu ve özel sektörde yönetici kadrosunda çalışanların maaşlarına yüksek oranda zam yapılması ya da prim ödenmesi tartışmalara neden oluyor. 

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İsveçliler, işyerlerinde yöneticilere sağlanan maaş artışlarıyla birlikte prim ödemeleri konusunda, hükümetle birlikte sendika yöneticilerine de eleştiri yöneltiyor.

İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu (LO) Başkanı Wanja Lundby-Wedin'in, çalışanların emeklilik kesintilerinin biriktiği İş Piyasası Sigortası (AMF) eski Genel Müdürü Christer Elmehagen'e yüksek düzeyde maaş artışı verilmesi ve emekli maaşını kabul eden teklife imza attığının ortaya çıkması ülkede tartışmalara neden oldu. Bazı sendikalar Wanja Lundby-Wedin'in görevinden istifa etmesini isterken, Lundby-Wedin maaş artışını onaylayan sözleşmeye anlamadan imza attığını ve kandırıldığını öne sürerken, İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu, son yaptığı açıklamada, AMF Genel Müdürü Christer Elmehagen'e ödenen farkın geri istenebileceğini bildirdi.

Bu arada, İsveç'te birçok işyerinde çalışan yöneticinin kriz ortamında maaşlarının yüksek düzeyde artması ve prim almaları, sendikalarla birlikte siyasi partiler tarafından da eleştiriliyor. Eleştiriler üzerine İsveç Yöneticiler Organizasyonu (Ledarna) bugün bir açıklama yaptı.

Ledarna'ya göre, İsveç'te 10 yöneticiden 4'üne maaşlarıyla birlikte prim ödemesi yapılıyor. Ayrıca ülkede, 500 bin kadar yönetici kadrosunda çalışan şef ve müdür bulunuyor ve bunların büyük bölümünün aylık maaşları 34 bin İsveç kronu (3 bin 100 avro) olarak gösterilirken, özel sektörde çalışan yöneticilerin ücretlerinin de 80 bin İsveç kronunu (7 bin 400 avro) bulduğu açıklandı.

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