İsveç de canlı bombayla tanıştı

T24 - İsveç tarihinde, Başbakan Olof Palme'nin ve Anna Lindt'in öldürülmeleri, Neo Nazilerin silahlı saldırıları gibi olaylar yaşadı ancak İsveçliler ilk kez bir intihar bombacısının saldırısı ile tanıştı.





İsveç'in başkenti Stockholm'de bir intihar bombacısının çantasındaki bomba patladı, Müslüman asıllı olduğu sanılan bombacı hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Görgü tanıkları bomba patlamadan önce bombacının Arapça bir şeyler bağırdığını söylediler. Bombacının çantasında birbirine bağlı 6 adet boru bomba bulunduğu ve çantanın çivi dolu olduğu bildirildi. Emniyet yetkilileri, 6 boru bombadan sadece birinin patladığını belirterek, büyük bir katliamdan dönüldüğünü söylediler. Olay yerinde inceleme yapan bomba uzmanlarından biri ”şayet bombaların hepsi birden patlasaydı, çok büyük bir katliam olurdu ve çok sayıda insan yaralanır yada hayatını kaybedebilirdi”dedi.

Bombacının Noel alışverişinin yapıldığı akşam saatlerinde bombayı bir kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde patlatmayı planlamış olabileceği ancak bombanın zamanından önce ve bombacı alışveriş caddesine girmeden patlaması sonucu çok kişinin hayatının kurtulduğu bildirildi. Olay yerine gelen bomba uzmanları, bombacının çantasını bir robot sayesinde incelediler. Yapılan incelemede çantada 6 adet birbirine bağlı boru bomba, çivi ve benzeri metal parçalar bulunduğu ortaya çıktı. Bomba uzmanları diğer 5 bombanın birbirine bağlı kablolarındaki hata yüzünden patlamadığını söylediler. Patlama ile birlikte Stockholm'ün merkezinde Noel alışverişi yapanlar büyük bir panikle sağa sola kaçışmaya başladılar. Çok kısa sürede polisler itfaiye ve 5 ambulans olay yerine geldi. Gizli Servis SAPO'dan Katarina Sevcik, İsveç'te terör alarmında bir değişiklik olmayacağını söyledi.



İki patlama oldu

Stockholm'ün tam merkezinde saat 16.50'da meydana gelen patlamanın ardından ikinci patlama meydana geldi. İkinci patlama saat 17.00'de olay yerine bir kaç yüz metre mesafede Bryggergatan caddesinde meydana geldi. Çevrede oturanlar patlama ile binalarının sarsıldığını ve korku ile sokağa fırladıklarında ölen bir kişinin cesedi ile karşılaştıklarını söylediler. Olof Palme Gata caddesindeki bir görgü tanıdığı da patlamanın çok güçlü olduğunu ve bazı şahısların kulaklarında duyma sorunu yaşandığını söyledi. Emniyet Müdürlüğünden Ulf Göransson, bomba uzmanlarının patlamanın meydana geldiği iki aracın bulunduğu mevkide inceleme yaptıklarını ve bölgenin yeni bir patlamaya karşı insan ve araç trafiğine kapatıldığını söyledi. Önce patlamaların Nobel ödül törenini protesto amaçlı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak görgü tanıklarının, bombacının arapça bir şeyler bağırdığını söylemeleri ve gizli servis SAPO'ya bir ihbarda bulunulduğunun ortaya çıkması üzerine dikkatler Müslüman terör örgütlerine çevrildi.



Gizli servis ihbar almıştı

Olaydan yaklaşık 10 dakika önce gizli servis SAPO'nun bir ihbar aldığı ortaya çıktı. İhbarda bir kişinin mail yoluyla ”İsveç Halkı ve İsveç'e” başlığı ile gönderdiği mesajda Hz.Muhammed Karikatürü çizen Danimarkalı Lars Vilks'in, İsveç halkı ve Afganistan'da görev yapan İsveçli askerlerin hayatını tehlikeye attığı belirtilerek ”şimdi sizin kızlarınız, çocuklarınız, tıpkı bizim aile fertlerimizin, çocuklarımızın, kızlarımızın öldürüldüğü gibi ölecek. Bizim eylemlerimiz, kendi kendine ses getirecek. Siz İslama karşı savaşı durdurmadıkça ve Hz.Muhammed'i aşağılamaktan vazgeçmedikçe Lars Vilks gibi domuzlar ve sizler bunun bedelini ödeyeceksiniz” cümleleri yer aldı. Mail'de ayrıca İsveç ve diğer ülkelerdeki Müslümanlara da seslenen kişi, ”Allah'ın tüm mücahitlerine sesleniyorum. Elinizde bıçak silah ne varsa şimdi tam saldırı zamanıdır. Elinizde bıçaktan başka şeylerin olduğunu da biliyorum. Hapse girmekten, ölmekten, hiç bir şeyden korkmayın. Ailemden de onlara yalan söylediğim için özür diliyorum. Ben ortadoğuya para yada iş için gitmedim sadece cihat için gitmiştim” cümlelerinin yer aldığı bildirildi. Gizli servis SAPO, mail'in içeriği konusunda daha fazla bilgi vermeyerek, mail'in hem Arapca hem de İsveç dilinde sesli ve yazılı mesaj içerdiğini bildirdi.

SAPO'dan Michael Gunnarson kendilerine gelen mail ile haber ajansı TT'ye gönderilen mail'in aynı olduğunu ve iki mail'in gönderiliş saati ve nereden gönderildiğinin incelendiğini söyledi. SAPO Şefi Anders Danielsson, İsveç'te terör saldırılarına karşı güvenlik tedbirlerinin iki ay önce arttırıldığını ve herşeyin kontrol altında olduğunu belirterek, İsveç'e karşı açık ve net tehditler olduğunu söyledi.