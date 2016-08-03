İsveç, darbe girişimiyle suçlanan Gülen cemaati üyelerini iade etmeyeceğini açıkladı

İsveç, 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantısı olan kişilerin iltica başvuruları reddedilse bile Türkiye'ye iade edilmemesine karar verdi. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada da Fethullah Gülen'den 'muhalefet lideri' olarak bahsedildi.

AP'de yer alan habere göre, 'darbe girişimiyle güçlü bağlara sahip' kişiler, bu ülkeye yaptığı iltica başvurusu reddedilmiş olsa da Türkiye'ye iade edilmeyecek.

“Muhalefet lideri Fethullah Gülen”

İsveç Göçmenler Dairesi (Migrationsverket), tarafından alınan kararda ayrıca, Türkiye'nin ABD'den iadesini istediği Fethullah Gülen için 'muhalefet lideri' tanımlaması kullanıldı.

Migrationsverket'in açıklamasında, 'inandırıcı muhalif aktivitelerin' içindeki sığınmacıların 'risk grubunda' olduğunu da iddia edildi. "Türkiye'deki güncel durumla ilgili olarak daha fazla bilgiye ihtiyaç var" denilen açıklamada, bu durumda kaç kişi olduğuna ilişkin kesin bir sayı verilmedi. Ancak 2015 yılında Türkiye'den İsveç'e giderek sığınma başvurusu yapanların sayısının 253 olduğu açıklanmıştı.

Bu arada, Migrationsverket'in bu kararı darbe girişiminden üç gün sonra alındığı belirtildi.

İsveç'in sığınmacıların iadesini gerçekleştirirken ülkeleri 'güvenli', 'güvenli değil' olarak sınıflandırmadığına dikkat çeken Migrationsverket Sözcüsü Guna Graufeld, her başvuruyu özel olarak ele aldıklarını kaydetti.

Graufeld ayrıca, sığınma başvurularının incelenmesinde herhangi bir çöküntü yaşanmayacağını ifade etti.

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström 15 Temmuz hakkında pazartesi günü bir açıklama yapmış, "Türkiye'deki gelişmeleri protesto etmeli ve ülke üzerindeki baskıyı artırmalıyız. Ancak aynı zamanda Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi için mevcut platformları kullanmalıyız" demişti.