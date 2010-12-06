-İSVEÇ: BİLGİLER İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİ STOCKHOLM (A.A) - 06.12.2010 - İsveç, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkındaki tutuklama emriyle ilgili Londra'nın istediği bütün bilgilerin gönderildiğini bildirdi. İsveç savcılığı, Assange hakkındaki tutuklama emriyle ilgili istenen ek bütün bilgilerin İngiliz polisine teslim edildiğini belirtti. Sızan gizli ABD diplomatik yazışmalarını yayımlamayı sürdüren WikiLeaks'in kurucusu Avustralyalı 39 yaşındaki Assange hakkında, Ağustos ayında İsveç'e yaptığı ziyaret sırasında 2 İsveçli kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmıştı. Savcılık, iddialarla ilgili ilk önce soruşturma açmış, sonra düşürmüş, daha sonra yeniden soruşturma açmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Assage'ın avukatı, müvekkilinin iadesine ilişkin girişimlerle mücadele edeceğini belirterek, yabancı güçlerin İsveç'i etkilediğini savundu. İngiliz basın yayın kuruluşlarının İngiltere'de olduğunu söylediği Assange'ın avukatı dün BBC'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te müvekkili aleyhinde yürütülen cinsel taciz soruşturmasının "siyasi içerikli" olduğunu ve Assange'ın İsveç'e iade edilmesi durumunda, ABD'ye gönderilebileceğini ileri sürmüştü.X -TALABANİ: "TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİM MÜKEMMEL" Wikilekas tarafından yayımlanan Amerikan diplomatik yazışmalarında, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin 14 Aralık 2009'da Amerikalı bir diplomatla yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Irak'taki rolünü olumlu bulduğu, kendisinin Türkiye ile ilişkilerini de "mükemmel" diye tanımladığı belirtildi. Yazışmaya göre, ABD Dışişleri Bakan yardımcılarından Jeffrey Feltman'ı 14 Aralıkta kabul eden Talabani, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Kürt yönetimiyle ilişkilerini geliştirmesini de övüyor. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin 23 Aralık 2009 tarihinde, müzakerelere ilişkin Washington'a gönderdiği yazışmasında, "Talabani, Türkiye'nin Irak ile ilgili politikasını genel çerçevesiyle iyi olarak niteledi ve kendisinin Türkiye ile ilişkilerinin 'mükemmel' olduğunu söyledi. Ankara'nın bölgesel Kürt yönetimi ile gelişen ilişkilerine dikkati çekti" ifadesine yer verildi. Yazışmada, Talabani'nin, "Türkiye bölgede pozitif bir rol oynayabilir" dediği, "Ankara'nın Kürtler dahil Irak'taki gruplara yönelik politikalarının, Türkiye içinde Genelkurmay Başkanlığı'ndan ve TBMM'de bir kesimden gelen karşı çıkmalara karşın 'genel olarak olumlu' olduğunu" belirttiği kaydedildi. Söz konusu yazışmada, Talabani'nin, Türkiye'nin, Suriye'nin Irak ile ilgili politikalarında olumlu bir rol oynayabileceğini söylediği de ifade edildi.