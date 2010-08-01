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İSVEÇ, BEKAR İRANLI KADINA VİZE VERMEDİ STOCKHOLM (A.A)

01 Ağustos 2010 15:12

-İSVEÇ, BEKAR İRANLI KADINA VİZE VERMEDİ STOCKHOLM (A.A) - 01.08.2010 - İsveç'te yapılacak bir konferansa katılmak üzere İsveç'in Tahran Büyükelçiliği'ne başvuran iki kadından bekar olanına vize verilmedi. İsveç Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan araştırmacı kadınlar, Göteborg kentinde bugün başlayacak olan ve istatistik alanındaki konuların tartışılacağı konferansa katılmak için İsveç'in Tahran Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulundu. Kadınlardan bekar olanına, İsveç'e geldikten sonra geri dönme ihtimali zayıf olduğu gerekçesiyle vize verilmedi. Vize başvurusu reddedilen İranlı araştırmacı, konferansın organizatörlerinden Peter Jager'e başvurarak yardım istedi. Jager'in İsveç'in Tahran Büyükelçiliği ile görüşmesi de sonuç vermeyince, İranlı bekar kadının konferansa katılımı sağlanamadı. Gazeteye açıklama yapan İsveç'in Tahran Büyükelçiliği Göçmen Dairesi Sorumlusu Stefan Gavare, vize başvurusunda bulunanların ailevi yapıları ve ülkelerine dönme durumlarının da göz önünde tutulduğunu açıkladı.

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