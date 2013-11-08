İsveç basınından Erdoğan'a: İkiyüzlü ziyaret



Finlandiya ziyaretinin ardından İsveç'in başkenti Stockholm'e geçen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsveç medyasından iki gazete sert eleştirdi. Bu iki gazete Erdoğan'ın ziyaretini "iki yüzlü ziyaret" manşeti ile verdi.

İsveç'in en yüksek tirajlı iki gazetesi olan Afton Bladet, Espressen ve Dagens Nyheter, Başbakan Erdoğan'ın ziyaretini “İki yüzlü ziyaret" manşeti ile verdiler. Afton Bladet gazetesi Erdogan'ın bir gülümseyen bir de sinirli resmini yan yana kullandı. Dagens Nyheder gazetesinin baş yazarı Gunnar Jonsson ise Erdoğan'ın Stockholm'de Türkiye 'nin AB'ye üyeliğinin sağlam destekçileri ile buluştuğunu ancak bu üyeliğin zor olduğunu Reinfeld'in de bildiğini ve söylediğini yazdı.

Yazar, "Erdoğan ve orta İslamcı AKP hükümeti önemli reformlar gerçekleştirdi. Kürtlere daha geniş haklar tanıdı. Ancak yazın gerçekleştirilen büyük protesto gösterilerine aşırı polis şiddeti damgasını vurdu. Hükümeti eleştiren medya da cezalandırıldı. Türkiye'nin Çin'den satın almak istediği füzeler NATO'da sorun yarattı. Sadece ittifakın silahlarını kullanma konusu değil, Türkiye'nin doğuya kayması da sorun oldu. Türkiye'nin aile kökleri olan ülkelerle bağları koptu. Suriye'deki kanlı savaş tüm bölgeyi etkiliyor. İsrail, Mısır, İran ve Irak'ta ayrı oyunlar var. Türkiye'nin batıyla bağının önemi kalmadı. Ülke sorunlu Ortadoğu ile batı arasında köprü rolü oynadığını sanıyor ve saygı bekliyor. AB, reformların gerçekleşmesinde daha önce motor rolü oynadı ama artık oynamıyor. AB ve Türkiye'nin çözmesi gereken çok sorun var" diye yazdı.

Afton Posten gazetesi de ana sayfada Wolfgang Hansson imzası ile verdiği uzun yazının manşetini "Erdoğan İki Yüzlü Olan Bir Adam" olarak kullandı. Yazının ara başlığında ise "Türk Başbakanı Stockholm'de Dr. Jekyl olarak mı Mr. Hyde olarak mı bulunacak. Aydınlanmış, Türkiye'yi modernize etmek isteyen bir demokrat mı yoksa tereddüt etmeden muhalefeti bastıran, gazetecileri hapse atan despot mu? İki yüzlü Erdoğan, Stockholm'de hangi yüzünü gösterecek?" cümlelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan'ın iktidara geldikten sonra AB'ye girebilme ümidi ile bazı reformlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken yazar, "Temizliğe askerden başlayan Erdoğan'ın gerçek diktatör yüzü Gezi olaylarıyla ortaya çıktı. Polise şiddet uygulama talimatı verdi, göstericileri terörist, anarşist olmakla suçladı. Mahkemeleri; muhalefeti, gazetecileri, hükümeti eleştirenleri hapse attırmak için kullandı. Cezaevlerinden işkence haberleri geliyor. Politikayı dinden ayıran yasayı hiçe sayıp meclise türbanla girilmesine izin verdi. Dört kadın milletvekili meclise dini sembol olan türbanla geldi. Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi daha da İslamlaştırmakla suçlanıyor. Örneğin İslam dininde önemli bir yeri olan bir uygulamayla, içki satışına yasaklar geldi. Erdoğan yeni reform paketi açıkladı ama halen daha beyaz ve siyah olmaya, yani iki yüzlü olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.