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Dünya

İSVEÇ BASINI: "TÜRKİYE 'EVET' DEDİ" STOCKHOLM (A.A)

13 Eylül 2010 00:23

-İSVEÇ BASINI: "TÜRKİYE 'EVET' DEDİ" STOCKHOLM (A.A) - 12.09.2010 - İsveç basını, Türkiye'de bugün yapılan referandumun sonuçlarına geniş yer verdi. İsveç Haber Ajansı TT, anayasa değişikliği ile ilgili yapılan oylamadan sonra geçtiği ilk haberinde, Türk halkının anayasa değişikliğine yüzde 58'lik bir oran ile "evet" dediğini yazdı.  Haber Ajansı haberinde, "evet" oyunu Türk hükümeti ile birlikte Avrupa Birliği'nin de beklediğini yazdı. Haberde ayrıca, Avrupa Birliği'nin anayasa değişikliğini, Türkiye'nin birliğe üyelik yolunda modernleşme alanında atılmış bir adım olarak kabul ettiğine de dikkati çekti. İsveç'te yayınlanan gazeteler, anayasa değişikliği ile ilgili ilk sonuçlara internet sitelerinde yer verirken, haberi "Türkiye anayasa değişikliğine 'evet' dedi" başlıkları ile duyurdu. Televizyonlar da oylama sonuçlarını aynı başlıklar ile  seyircilerine iletti.

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