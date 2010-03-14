İsveç Başbakanı üzüntülerini bildirdi





İsveç Başbakanı Fredrick Reinfeldt, Ermeni soykırımı tasarısı nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak üzüntülerini bildirdi. İsveç Başbakanı, "Tasarının ilişkilerimizi etkilemesine izin vermeyeceğiz. Hükümet olarak onaylamıyoruz" dedi. Başbakan Erdoğan da, İsveç hükümetinden telafi edici adım beklediklerini söyledi.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İsveç Başbakanı Fredrick Reinfeldt, bu akşam saat 18.30'da Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradı.



Hükümet olarak kesinlikle paylaşmadıkları bu kararın, hiçbir yaptırım gücü olmayan, tümüyle iç politika hesaplarından kaynaklanan bir girişim olduğunu belirten Reinfeldt, "Ancak İsveç-Türkiye ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceklerini, İsveç'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta AB üyelik süreci olmak üzere, Türkiye'yi her alanda desteklemeye devam edeceğini; bir oy farkla alınan bu mesnetsiz kararın bugüne kadar mükemmel seyreden ikili ilişkilerimize gölge düşürmemesi için gerekenleri yapmaya hükümet olarak hazır olduklarını" ifade etti.



Başbakan Erdoğan da parlamentoların tarihi yeniden kurgulayamayacağına işaret ederek, "Türkiye'nin arşivlerini açarak, başta tarihçiler olmak üzere bütün bilim adamlarının ve araştırmacıların hizmetine sunduğunu, cehalet ve önyargıdan beslenen bu tür politik girişimlerin hem tarihi ve bilimsel araştırmalara, hem de Türkiye'nin bölge barışı adına sürdürdüğü iyi niyetli ve çok yönlü çabalara sekte vuracağını, İsveç parlamentosunun bir oy farkla da olsa böyle bir kararı alabilmiş olmasından duyulan hayal kırıklığını" kuvvetle vurguladı.



Başbakan Erdoğan, İsveç hükümetinin kesinlikle katılmadığı bu kararı telafi edici adımlar atmasını beklediğini dile getirdi.





Başbakanlık internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"İsveç Başbakanı Sayın Fredrick Reinfeldt bu aksam saat 18:30'da Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak İsveç Parlamentosu'nda alınan son kararla ilgili üzüntülerini bildirmiş ve hükûmet olarak kesinlikle paylaşmadıkları bu kararın, hiçbir yaptırım gücü olmayan, tümüyle iç politika hesaplarından kaynaklanan bir girişim olduğunu; ancak İsveç-Türkiye ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceklerini; İsveç'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, başta AB üyelik süreci olmak üzere,Türkiye'yi her alanda desteklemeye devam edeceğini; bir oy farkla alınan bu mesnetsiz kararın bugüne kadar mükemmel seyreden ikili ilişkilerimize gölge düşürmemesi için gerekenleri yapmaya hükûmet olarak hazır olduklarını ifade etmiştir.



Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, parlamentoların tarihi yeniden kurgulayamayacağını; Türkiye'nin arşivlerini açarak, başta tarihçiler olmak üzere bütün bilim adamlarının ve araştırmacıların hizmetine sunduğunu; cehalet ve önyargıdan beslenen bu tür politik girişimlerin hem tarihî ve bilimsel araştırmalara, hem de Türkiye'nin bölge barışı adına sürdürdüğü iyi niyetli ve çok yönlü çabalara sekte vuracağını; İsveç parlamentosunun bir oy farkla da olsa böyle bir kararı alabilmiş olmasından duyduğumuz hayal kırıklığını kuvvetle vurgulayarak, İsveç hükûmetinin kesinlikle katılmadığı bu kararı telafi edici adımlar atmasını beklediğimizi ifade etmiştir."





Dışişleri Bakanı da üzgün



Bu arada İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, İsveç Parlamentosunda Ermeni tasarısının kabul edilmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.



Gayrıresmi dışişleri bakanları toplantısı için Finlandiya'da bulunan Bildt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun Türk-Ermeni uzlaşmasını etkilemesinden endişe ettiğini söyledi.



Tarihin siyasileştirilmesinin faydalı bir amaca hizmet etmeyeceğini belirten Bildt, "Bu gibi kararlar gerilimi azaltmaya değil artırmaya yarar" dedi.





