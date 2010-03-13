İsveç Başbakanı üzüntülerini bildirdi

T24 - İsveç Başbakanı Fredrick Reinfeldt, parlamentodan geçen Ermeni soykırımı idialarına ilişkin karar nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak üzüntülerini bildirdi. İsveç Başbakanı, "Tasarının ilişkilerimizi etkilemesine izin vermeyeceğiz. Hükümet olarak onaylamıyoruz" dedi. Başbakan Erdoğan da, İsveç hükümetinden telafi edici adım beklediklerini söyledi.



İsveç Dışişleri Bakanı'ndan sonra İsveç Başbakanı Reinfeldt de soykırım iddialarına ilişkin olarak parlamentodan geçen kararı tasvip etmediğini belirtti. Erdoğan'ı arayan Reinfeldt, hükümetinin tasarıyı onaylamadığını vurguladı. Görüşmeye ilişkin olarak Başbakanlık internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"İsveç Başbakanı Sayın Fredrick Reinfeldt bu aksam (13 Matt 2010) saat 18:30'da Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak İsveç Parlamentosu'nda alınan son kararla ilgili üzüntülerini bildirmiş ve hükûmet olarak kesinlikle paylaşmadıkları bu kararın, hiçbir yaptırım gücü olmayan, tümüyle iç politika hesaplarından kaynaklanan bir girişim olduğunu; ancak İsveç-Türkiye ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceklerini; İsveç'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, başta AB üyelik süreci olmak üzere,Türkiye'yi her alanda desteklemeye devam edeceğini; bir oy farkla alınan bu mesnetsiz kararın bugüne kadar mükemmel seyreden ikili ilişkilerimize gölge düşürmemesi için gerekenleri yapmaya hükûmet olarak hazır olduklarını ifade etmiştir.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, parlamentoların tarihi yeniden kurgulayamayacağını; Türkiye'nin arşivlerini açarak, başta tarihçiler olmak üzere bütün bilim adamlarının ve araştırmacıların hizmetine sunduğunu; cehalet ve önyargıdan beslenen bu tür politik girişimlerin hem tarihî ve bilimsel araştırmalara, hem de Türkiye'nin bölge barışı adına sürdürdüğü iyi niyetli ve çok yönlü çabalara sekte vuracağını; İsveç parlamentosunun bir oy farkla da olsa böyle bir kararı alabilmiş olmasından duyduğumuz hayal kırıklığını kuvvetle vurgulayarak, İsveç hükûmetinin kesinlikle katılmadığı bu kararı telafi edici adımlar atmasını beklediğimizi ifade etmiştir."

