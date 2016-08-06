İsveç Başbakanı: Türkiye darbe girişimi sonrası yanlış yolda ilerliyor

Norveç’i ziyaret eden İsveç Başbakanı Stefan Löfven, AB’nin Türkiye ile imzaladığı sığınmacı anlaşmasının uzun dönemde tehlikede olduğunu belirterek, darbe girişiminden sonra Türkiye’nin ‘yanlış yolda ilerlediğini’’ belirtti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ‘‘Sadece ifade özgürlüğü değil, gazetecilere yapılanlar da göz önüne alındığında Türkiye’deki durum endişe verici’’ diye konuştu.

DHA'nın haberine göre; Türkiye’nin AB ile yapılan sığınmacı anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten Stefan Löfven ‘‘Türkiye Kasım sonuna kadar vize serbestisinin her koşul altında yaşama geçirilmesini istiyor. Vize serbestisinin uygulanması için anlaşmadan doğan bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir. Vize serbestisini sadece kazanamazlar. Bu anlamda açık olan şey Türkiye’nin yanlış yolda ilerlediğidir.’’ dedi.

"Bütün bu tutuklananların darbe girişimine katıldığını ispatlamak zor olsa gerek"

Darbe girişiminden sonra doğan durumun ve bununla başa çıkılmasının zorluğunu anlayışla karşıladığının altını çizen İsveç Başbakanı ‘‘Bu yapılırken uluslararası kamu hukuku ve insan hakları dikkate alınmalıdır. Görünen, insanlar hapse atılıp, işlerine son verilirken fazla ileri gidildiği. Bütün bu tutuklanıp devletteki işlerinden atılanların darbe girişimine katıldığını ispatlamak zor olsa gerek’’ dedi.