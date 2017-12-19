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Dünya

İsveç Başbakanı: Eğer cinsel ilişki rıza alınmadan gerçekleşiyorsa bu tecavüzdür

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sözlü veya fiziksel bir şekilde rıza gösterilmedikçe, eşler arasında da olsa, "bütün cinsel ilişki eylemlerinin tecavüz olarak sayılacağını" söyledi

19 Aralık 2017 20:39

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sözlü veya fiziksel bir şekilde rıza gösterilmedikçe, eşler arasında da olsa, \"bütün cinsel ilişki eylemlerinin tecavüz olarak sayılacağını\" söyledi.
İsveç\'te bir konferansta konuşan Löfven, taraflardan birinin sözlü veya fiziksel olarak rıza göstermediği sürece girilen cinsel ilişkinin tecavüz olarak sayılacağını söyledi. Löfven, \"Bu durum oldukça bariz; cinsel ilişki tercihe bağlı olarak gerçekleşmeli. Eğer cinsel ilişki rıza alınmadan gerçekleşiyorsa bu tecavüzdür. Eğer emin değilseniz kendinizi sakının\" dedi.
İsveç\'in şu anki yasalarında, taraflardan birinin şiddet gördüğü veya şiddet tehdidi aldığı kanıtlandığı takdirde \"tecavüz\" suçlaması yapılıyor. Löfven\'in açıklamasıyla gelecek sene değiştirilecek yasada, eşler arasında da olsa, rıza verilmezse, gerçekleşen cinsel ilişki tecavüz olarak sayılacak ve eylemi gerçekleştiren kişi cezalandırılacak.
Getirilecek yeni yasanın \"kurbanın ihtiyaçlarını\" öncelik olarak göreceğini ve ülke genelindeki tutuklamaları arttırmanın yerine \"toplumun davranış ve değerlerini\" değiştireceğini söyleyen Başbakan Löfven ve İsveç hükümeti, 2018 yılında kurban destek hattını geliştirme, cinsel suistimal mücadelesini arttırma ve insan kaçakçılığını önleme için yeni yasa değişiklikleri planlandığını söyledi. (Fotoğraflı)

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