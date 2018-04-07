İsveç Akademisi'nde cinsel taciz depremi

Nobel Edebiyat ödüllerini veren İsveç Akademisinin 3 üyesi, #MeToo kampanyası sırasında ortaya çıkan cinsel tacize karşı yumuşak tutum aldığı için akademideki görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

Kadınların #MeToo etiketiyle sosyal medyada başlattıkları kampanyaya katılan 18 kadın yazar, İsveç Akademisi’ne yakınlığıyla bilinen ve ‘kültür profili’ olarak adlandırılan kişiyi taciz ve tecavüzle suçlamıştı.

Evrensel’den Murat Kuseyri’nin haberine göre, acil bir toplantı yapan yönetim söz konusu kişiyle tüm ilişkileri kesme kararı almıştı. Aradan çok geçmeden ‘kültür profili’nin akademi üyelerinden Katarina Frostensson ile uzun yıllar birlikte yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Aftonbladet gazetesi, bazı akademi üyelerinin Frostensson’un ihraç edilmesi için oylama yapılmasını istediklerini ve yapılan oylamada ihraç kararı çıkmaması üzerine akademi üyeleri; Klas Östergren, Kjell Espmark ve Peter Englund’un yönetim kurulundan çekildiklerini duyurdu. Üyelerin sahip oldukları koltuklar yaşam boyu olduğu için teknik olarak istifa etmek mümkün değil.

Bir akademi üyesinin ihraç edilebilmesi için üyelerin üçte ikisinin onayı gerekiyor. Ancak yapılan oylamada bu sağlanamadı.

Akademi üyesi Anders Olsson, İsveç Haber Ajansı TT’ye Aftonbladet’te yayımlanan bilgileri doğruladı. İstifa edenlerle birlikte bazı üyelerin Frostensson’un akedemiden atılmasını istediklerini söyleyen Olsson, “Akademi büyük bir çoğunlukla üyeyi ihraç etmeme kararı aldı” dedi.