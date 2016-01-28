İsveç, 80 bin sığınmacıyı sınır dışı ediyor!

İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman, 2015 yılında ülkeye giriş yapan ancak sığınma başvurularını reddetikleri 80 bin kişiyi sınır dışı edeceklerini açıkladı. Nüfusu 9,6 milyonluk ülkede 2015’te mülteci ve göçmen sayısının 160 bini geçtiği biliniyor. Bakan Ygeman "60 bin kişiden bahsediyoruz ancak rakam 80 bine çıkabilir" diye konuştu.

Sputnik’in haberine göre hükümetin, Göçmenler Ofisi'ne gerekli belgeleri ilettiğini ve polisin sığınmacıları ülkelerine göndermek için hazırlık yaptığını belirten Ygeman, sınırdışı edilen sığınmacıların kiralanan uçaklarla ülkelerine birlikte gönderilmelerinin gündemde olduğunu kaydetti.

İsveç hükümeti Tunus, Fas, Afganistan ve Irak hükümetleriyle yaptıkları geri kabul anlaşmalarının ardından bu ülkelerden gelen sığınmacıları sınır dışı etmeyi planlanıyor.