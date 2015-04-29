İsveç, 1915 kararını rafa kaldırdı

İsveç hükümetinin, 1915 kıyımıyla ilgili ve Süryaniler hakkında 2010 yılında parlamentoda alınan kararın uygulanmasını rafa kaldırdığı, konuyla ilgili bağımsız bir kurulun araştırmasına göre hareket edeceği bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Erik Boman, Başbakan Stefan Lövfen'in birkaç gün önceki sözlerini hatırlatarak, 1915'teki olayların bağımsız bir kurul tarafından araştırılmasından sonra çıkan sonuca göre hareket edileceğini belirtti.

Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın çalışma başlattığını söyleyen sözcü Boman, halklar arasında barışçıl bir çözüm bulunmasını istediklerini ve İsveç parlamentosunda 2010'da kabul edilen kararı rafa kaldırdıklarını bildirdi. Boman, bu konuda yapılacak araştırma bitmeden kimsenin bir beklentiye girmemesi gerektiğini vurguladı.

100 yıl önce yaşanmış bir trajedi için araştırma yapılmadan parlamento kararı ile bir ülkenin "soykırım uyguladığının ilan edilemeyeceğini" ifade eden Boman, uzman tarihçilerin detaylı araştırmasından sonra karara varılacağını kaydetti.

İsveç hükümetinin 2010'da alınan parlamento kararını rafa kaldırma kararı, ülkedeki Ermeni ve Süryani lobileri arasında hayal kırıklığına neden olmuştu. İsveç Devlet Televizyonu SVT'ye konuşan İsveç Süryani Federasyonu Başkanı Afram Yakoub, Başbakan Stefan Löfven'in eylülde yapılan seçimlerden önce söz vermesine rağmen konu hakkındaki geri adımı ve 24 Nisan etkinliklerine katılmamasının kendilerini üzdüğünü belirtmişti. Yakoub, kararın rafa kaldırılmasının da kendilerinde çok büyük hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etmişti.

İsveç parlamentosundaki karar, 2010 yılında muhalefette olan Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi'nin ortak tasarısı olarak bir oy farkla kabul edilmişti. Daha önceki sağ koalisyon hükümetinin Başbakanı Fredrik Reinfeld ve Dışişleri Bakanı Carl Bildt, kararın kağıt üzerinde kalmasını sağlayarak Ermeni ve Süryani lobilerinin tepkisini çekmişti.