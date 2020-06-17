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Dünya

İsveç, 10 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı

Shengen dışındaki ülkeler için seyahat uyarısı 31 Ağustos'a uzatıldı

17 Haziran 2020 23:30

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in 10 Avrupa ülkesine seyahat uyarısını kaldırdığını duyurdu.

İsveç, 10 Avrupa ülkesine yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında yaptığı seyahat uyarısını kaldırdı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yaptığı açıklamada Belçika, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Hırvatistan, Lüksemburg, Portekiz, İsviçre ve İspanya'ya seyahat uyarısının kaldırıldığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ve Shengen dışındaki ülkelere seyahat için yapılan seyahat uyarısı ise 31 Ağustos'a uzatıldı.

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