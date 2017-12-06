Istranca'da taş ocağı istemeyen köylüler bilgilendirme toplantısını protesto etti

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Vize ilçesinde Istranca Ormanları\'nın eteğine özel firma tarafından kurulması planlanan taş ocağının bilgilendirme toplantısı, köylüler ve çevrecilerin protestoları nedeniyle iptal edildi. Köylüler, taş ocağı istemediklerini dile getirerek, doğayı koruyacaklarını söyledi.

Vize\'de, Istranca Ormanları\'nın eteğinde bulunan Okçular köyünün Beşkaynaklar mevkiinde özel bir firma tarafından kurulması planlanan taş ocağı için şirket ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, köylüleri bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Taş ocağına karşı çıkan köylüler ile çevrecilerden oluşan yaklaşık 100 kişi, Okçular köyü kahvesi önünde toplanarak, protesto gösterisinde bulundu. Vize Doğa İnsan Yaşam Derneği üyeleri, çevreciler ve köylüler ellerinde, \'Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz\', \'Taş ocağına hayır\', \'Tozdan ölmek istemiyoruz\', \'Köyümüze dokunma\' yazılı dövizler açıp, sloganlar attı.

Kahvede, eylemcilerle firma yetkilileri arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Tartışmaya, CHP\'li Kırklareli İl Genel Meclisi üyeleri de katıldı. Protesto ve tartışmalar üzerine bilgilendirme toplantısı iptal edildi. Köylüler muhtar Erdoğan Özdemir\'e de taş ocağını istediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

\'ISTRANCA\'DA BİR TAŞ OCAĞINA DAHA İZİN VERMEYECEĞİZ\'

Vize Ziraat Odası Başkanı ve Doğa İnsan Yaşam Derneği Başkanı Alpay Erker, Istranca Ormanları\'nın taş ocaklarıyla katledilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Erker, \"Taş ocakları yapımında 25 dekarı geçtiği için bilgilendirme toplantısı yapılması gerekiyor. Firma ve bakanlık yetkilileri burada toplantı yapmak için geldi ama köylü istemediği için toplantı yapılamadı. Bu yer Okçular ve Akpınar köylerinin içme suyunun olduğu yer. Bizim buradan çıkan suyumuz böbrek hastalarına iyi geliyor, tedavi amaçlı kullanılıyor. Bu toplantı Vize\'de yapılabilirdi ama yetkililer burada az insan olduğu için köyde yapıp, oldubittiye getirmeye çalıştılar. Bu engelleme nihai sonuç değildir. Burada mevcut taş ocakları zaten köylüye büyük zarar veriyor. Istranca\'ya bir taş ocağı yapılmasına daha izin vermeyeceğiz\" dedi.

Köylerinin yanı başındaki Istranca Ormanları eteklerine kurulan taş ocaklarının kendilerine yeterince zarar verdiğini söyleyen köylüler, bazı evlerin duvarlarının çatladığını anlattı. Köylülerden Medide Efe, \"Taş ocakları kamyonlarının geçmesi nedeniyle evimin duvarları çatladı. Arabalar çok ses çıkarırken evlerimizin içi de tozla doluyor. Doğamız katlediliyor, insanlarımız kanser oluyor. Mevcut taş ocağının kapanmasını isterken bir yenisinin daha yapılmasını istemiyoruz\" diye konuştu. Toz yüzünden evini sattığını söyleyen Habibe Çeliktaş da \"Taş ocağı istemiyoruz. Her gün toz toprak içinde yaşıyoruz. Doğa, ağaçların kesilmesi ve dinamit patlatılması sonucu katlediliyor. Çocuklarımız korkuyor. Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz\" ifadelerini kullandı.



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