İSTKA'dan İstanbul turizmine 20 milyon TL

T24 - İstanbul Kalkınma Ajansı, 20 milyon lira bütçesi olan “Küresel Turizm Merkezi İstanbul” temalı hibe programı için ilana çıktı. Programla, bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve entegrasyonunun sağlanması, turizm hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 2012 yılında Mali Destek Programı kapsamında, “Küresel Turizm Merkezi İstanbul” temalı hibe programı için teklif çağrısında bulundu. İSTKA, bu programla, turizm sektörünü geliştirerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet edebilecek nitelikte bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20 milyon TL. İstanbul Kalkınma Ajansı, projelere sağlanacak asgari ve azami destek miktarının 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında değiştiğini açıkladı. Verilecek destekler, projelerin toplam maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 90’ından fazla olmuyor.

Projeye; valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri, yerel yönetimler (İl Özel İdaresi, belediyeler, İSKİ, İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, üniversiteler ve üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, odalar, meslek örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları başvuru yapabiliyor.

Proje başvuruları kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ya da elden teslim edilebilecek. Sunulacak projenin uygulama süresi asgari 6 ay, azami 12 ayla sınırlı tutulurken proje için son başvuru tarihi ise 07.05.2012, Saat: 17.00’de bitiyor