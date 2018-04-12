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İstismarla suçlanan enişteye 8 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de baldızının kızı Ş

12 Nisan 2018 17:20

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de baldızının kızı Ş.T.\' ye (14) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mutlu Boran (38), 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri\'nin Yeşilhisar ilçesinde, 8\'inci sınıf öğrencisi Ş.T.\'nin, 16 Ocak\'ta okul çıkışı teyzesinin eşi Mutlu Boran\'ın otomobiline bindiği gören rehberlik öğretmeni, durumu kızın ailesine bildirdi. Eve gelen Ş.T., yaşadıklarını rehberlik öğretmenine yazarak anlatmak istediğini söyledi. Ş.T., eniştesinin kendine istismarda bulunduğunu yazdığı mektubu rehberlik öğretmenine verdi. Yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınan kızın eniştesi Mutlu Boran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında, Ş.T., ailesi ve tutuklu sanık Mutlu Boran hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Boran, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda  sanık Boran\'a \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

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