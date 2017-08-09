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İstismara uğrayan zihinsel engelli çocuğu, mahalleli kurtardı

Vatandaşlar zihinsel engelli kız çocuğunu taciz ettiğini iddia ettikleri kişiyi dövüp polise teslim etti

09 Ağustos 2017 20:51

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, vatandaşlar zihinsel engelli 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğini iddia ettikleri kişiyi dövüp polise teslim etti.

Olay, Gebze Mutlukent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri küçük bir kızın çığlıklarını duydu. Mahalle sakinleri küçük kızı taciz ettiğini ileri sürdükleri A.Ü’yü yakalayarak dövdü. A.Ü. aldığı darbelerin etkisiyle sendelerken, kızın 20 yaşında olduğunu, yeğeni olduğunu söylerken, daha sonra ise tanımadığını belirtti.

Vatandaşlar bu sırada polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, A.Ü’yü gözaltına aldı. Küçük kızın olay yerinden bisikletle ayrıldığı belirlendi. Küçük kızın bulunamaması üzerine A.Ü. serbest bırakıldı. Şikayet üzerine A.Ü. yeniden gözaltına alınırken, tacize uğradığı iddia edilen çocuk sağlık kontrolünden geçirildi. Küçük kızın cinsel istismara uğramadığı belirlendi. A.Ü. adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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