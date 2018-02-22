İstismar sanığı dayıya, ilk duruşmada 24 yıl hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da yeğeni 6\'ncı sınıf öğrencisi F.A.\'ya (10) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık İlhami Kaşaca (52), ilk duruşmada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi de uygulamadı.

Merkez Palandöken ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören Z.K. (10), 30 Kasım 2017 tarihinde rehber öğretmen G.K.\'nın yanına giderek, sınıf arkadaşı F.A.\'nın, dayısının istismarına uğradığını anlattı. Öğretmeninin odasına çağırdığı F.A., son 1 yıldır erkek berberi olan dayısı İlhami Kaşaca\'nın kendisini elle taciz ettiğini, korktuğu için de kimseye söyleyemediğini dile getirdi. Öğretmen G.K. da küçük kıza, durumdan ailesine bahsetmesi gerektiğini belirterek, taciz olayını tutanak altına aldı.

MEKTUPLA DAYI TACİZİNİ ANLATTI

Bunun üzerine F.A., annesinin yatağının yanına, \'Dayım İlhami tarafından taciz ediliyorum. Ben bunları kimseye anlatamadım. Ne olur, sen de kimseye anlatma\' yazılı not bıraktı. Okul yönetimi ve ailenin şikayeti üzerine İlhami Kaşaca, geçen yıl 9 Aralık günü tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş\'in hazırladığı iddianame, Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık dayının \'çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı\' suçundan 15 yıldan, 39 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

BAKANLIK VE BARO KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Davanın görülen ilk celsesinde tutuklu sanık İlhami Kaşaca, F.A.\'nın annesi S.A. ve babası V.A. katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Erzurum Baro Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu adına avukatlar Zühal Önalan Asiltürk ile İkra Hınıslıoğlu da davaya katılma talebinde bulundu. F.A. ise duruşmaya, mağdur çocukların mahkeme ortamından etkilenmemesi için adliye içerisinde yapılan adli görüşme odasından Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

\'O BENİM CANIM CİĞERİM\'

Suçlamaları kabul etmeyen dayı İlhami Kaşaca, tüm yeğenlerini çok sevdiğini söyledi. Annesi, eşi ile birlikte yaşadığını, çocuğu olmadığını belirten İlhami Kaşaca, suçlamaları reddedince Mahkeme Başkanı Server Şimşek, \"Çocuğun seninle ne alıp veremediği var da bunları anlatıyor?\" diye çıkıştı. Kaşaca, \"O benim yeğenim, canım ciğerim, istismarda bulunmadım. Niye böyle söyledi bilmiyorum. Hiçbiri doğru değil\" dedi.

YÜZÜMÜ ASTIM, AMA FAYDA ETMEDİ

Uzman eşliğinde mahkeme heyetinin yöneltilen sorularını cevaplayan F.A., başından geçenleri anlatırken anne ve babası gözyaşlarını tutamadı. F.A., şunları söyledi:

\"Dayım bana çok yakın davranıyordu. Geldiğinde cips, çikolata falan alıyordu. İlk olarak dayım kendi evlerinde popoma dokundu. Masum dokunuşlar olmadığını anlayınca, arama mesafe koydum. Daha sonra kuzenimle birlikte oyun oynadığım sırada yine yanıma geldi ve arkadan sarılarak bana dokundu. Üçüncü kez bize geldiğinde ağabeyimle odamızdaydık. Ağabeyim bilgisayarda oyun oynarken, ben de iki katlı ranzanın alt katında kitap okuyordum. Dayım yanıma geldi, elimdeki fıkra kitabını alarak birkaçını okudu. Ağabeyimin görmemesi için minderle kapatarak eliyle özel bölgelerime dokundu. Bacaklarımı sıktırarak onu ittirdim ve gitti. Son olayda dayımlarda kalem saklamaca oynuyorduk. Dayım da bizimle oynamak için geldi. Kalemi sakladığımda üzerimde aramaya başladı. Üzerimde olmadığını söylememe rağmen dayım bana dokunmaya devam ederek \'olmaz, oyunun kuralları böyle bakacağım\' dedi. Göğsümü sıktı, canım acıdı. Yüzümü astım, onunla hiç konuşmadım. Böyle dolaştım evde, rahatsız olduğumu anlasın, bir daha yapmasın diye. Ama pek faydası olmadı, yapmaya devam etti. Annem ve babam çok agresif olduğundan, dayım bana bir şey yapar diye korktuğumdan anlatamadım. Bir daha yapmaması için dayımla konuşacaktım. Arkadaşıma anlatınca herkes duydu.\"

\'DAYISINA GİTMEK İSTEMİYORDU\'

Küçük kızın anne ve babası ise sanıktan şikayetçi oldu. Kızlarının son bir yıldır, içine kapandığını vurgulayan anne S.A., \"Eşim Ankara\'ya gittiğinde, çocuklara \'dayınıza gidelim, orada kalırız\' dedim. Kızım ağlamaya başladı ve gitmek istemedi. Ertesi gün uyandığımda yatağımın üzerine iğne ile iliştirilmiş bir mektup buldum. Üzerine \'aç\' diye yazan mektubu açıp okuyunca şaşkına döndüm. Şikayetçiyim\" dedi.

İLK CELSEDE İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti, ilk celsede İlhami Kaşaca\'yı 12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar suçundan alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, Kaşaca\'nın eylemi 3\'üncü derece akrabası olan mağdura yaptığını dikkate alarak, cezasını yarı oranda arttırıp, 18 yıla çıkardı. Suçun zincirleme şekilde işlendiğini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı 24 yıla yükseltti. İyi hal indirimi uygulamayan heyet, İlhami Kaşaca\'nın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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