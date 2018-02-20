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"İstismar konusunda adım atarken bile araya 'zina' düzenlemesini sıkıştırmak istiyorlar!"

"Ev baskınları ile 'suçlular' mı yakalanacak?"

20 Şubat 2018 16:50

Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "zina düzenlemesi" açıklamasına tepki gösterdi. Tahincioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Yıllardır kulak tıkanan istismar konusunda adım atarken bile araya 'zina' düzenlemesi sıkıştırılmak isteniyor. Ev baskınları ile 'suçlular' mı yakalanacak?" ifadesini kullandı.

Erdoğan, çocuğa yönelik cinsel istismara yönelik idam cezası tartışmalarına ilişkin olarak bugün (20 Şubat 2018) "Şu anda mevcut yasalar içinde idam yok ve böyle bir değişikliğin yapılabilmesi için ana muhalefetin de buna destek vermesi gerekir" dedi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler, vesaireler, bunları aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım."

 

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Recep Tayyip Erdoğanzinadüzenlemecinsel istismarGökçer Tahincioğlu

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