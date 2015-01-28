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İstinye'de kırmızı ışık cinayetinde iki tutuklama

İstinya'de otomobilinin içinde öldürülen Ali Ekber Akgün cinayetiyle ilgili savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

28 Ocak 2015 02:13

İstinye'de 24 Aralık 2014 tarihinde lüks otomobilinin içinde öldürülen Ali Ekber Akgün cinayetiyle ilgili gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüpheli savcılık tarafından sorgulandı. Ardından, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Savcılıkta susma haklarını kullanarak ifade vermeyen şüphelilerden N.G., Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Ş.A. ise mahkemede de susma hakkını kullandı. 

Nöbetçi Mahkeme, tetikçi olduğu öne sürülen N.G. ile olay sırasında aracı kullanan şoför Ş.A.'yı “Kasten adam öldürmek" suçundan tutukladı. İki zanlı Metris Cezaevi'ne gönderildi.

 

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