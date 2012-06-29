İstinye ve Avcılar'da polise saldırı

İstinye Polis Merkezi'ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı ile Avcılar'da polis memuruna düzenlenen silahlı saldırı olaylarına karıştığı belirtilen bir kişinin çatışma sonucu yakalandığı iddia edildi. Şüpheliyle polis arasında çıkan çatışmada 1 polis kasığına isabet eden kurşunla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 20.45 sıralarında Sarıyer Tarabya Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddeyi gözleyen bir sivil polis trafikte ilerleyen ve içinde biri kadın iki kişinin durumundan şüphelenip taksiyi durdurdu. Şüpheli gördüğü kişileri kontrol etmek isteyen polise ateş açıldı. Şüpheliler takisinin sürücüsünü silahla tehdit edip kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaralı polisin telsizle merkezi uyarması üzerine Sarıyer Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri güzergahta önlem aldı kısa süre sonra da taksiyle karşılaştı. Taksiden polise ikinci kez ateş açılınca polis de karşılık verdi.

Saldırganlardan biri yakalandı ancak kadın şüpheli kaçtı. Yakalanan S.G 'nin İstinye'deki karakol saldırısıyla Avcılar'da polise yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. Yaralı polis Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü olayın ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne geldi.