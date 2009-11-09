T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İstinye Park'a yabancı akını

Türkiye ile Suriye arasında vizenin kaldırılmasının ardından İstinye Park, Ekim ayında Suriyeli müşteri akınına uğradı.

09 Kasım 2009 02:00

Louis Vuitton’dan Gucci’ye dünyanın en ünlü markalarının butiklerinin bulunduğu İstinye Park, Ekim ayında Suriyeli müşteri akınına uğradı. Türkiye ile Suriye arasında vizenin kaldırılmasının ardından Suriyeli müşteri sayısı yüzde 200 arttı. Rus müşteri sayısında da yüzde 41 artış var. Zengin Ruslar, 2-3 günlük turlarla İstinye Park’a alışverişe geliyor

Louis Vuitton’dan Gucci’ye, Armani’den Dolce&Gabbana’ya dünyanın en ünlü markalarının butiklerinin bulunduğu İstinye Park, Ekim ayında Rus ve Suriyeli müşteri akınına uğradı. Özellikle Türkiye ile Suriye arasında vizenin kaldırılmasının ardından alışveriş merkezine gelen Suriyeli sayısında patlama oldu. Geçen yıl Ekim ayında yok denecek kadar az olan Suriyeli müşteri sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 200’ün üzerinde artış gösterdi. Üstelik ziyaretçilerin tamamına yakını lüks markalardan alışveriş yaptı ve bunların vergi iadesini almayı da ihmal etmedi.

İranlılar da arttı

İstinye Park Genel Müdürü Hakan Kurt, “Geçtiğimiz ayın istatistiklerine baktığımız zaman ziyaretçi artışında Suriye çok dikkat çekiyor. Çünkü önceki yılın Ekim ayına göre İstinye Park’a gelen Suriyeli sayısında yüzde 200’ün üzerinde artış oldu. Çoğu da lüks markalardan alışveriş yapıp vergi iadesini almış. Bunda iki ülke arasında vize uygulamasının kalkmasının büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kurt, aynı şekilde İran’dan da ciddi sayılabilecek oranda müşteri sayısının arttığını söyledi. 2008’in Ekim ayına göre geçen Ekim’de İranlı turist sayısında yüzde 30’dan fazla artış olduğunu kaydeden Kurt, Kazakistan ve Azerbaycan ile Körfez ülkelerinin de ciddi anlamda alışveriş merkezini tercih ettiğini vurguladı. Hakan Kurt, Azerbaycan’dan gelen müşteri sayısında Ermenistan açılımı yüzünden bir artış gözlenmediğine de dikkat çekti. Kurt’un verdiği bilgiye göre, alışveriş merkezinin özellikle lüks mağazaların olduğu bölümünde dikkat çeken bir diğer ülke vatandaşı ise Ruslar...

2008 yılının Ekim ayına göre İstinye Park’a gelen Rus müşteri sayısında yüzde 41 artış gerçekleşti. Rus müşterilerin tamamına yakını alışveriş için dünya markalarını tercih etti.

Ruslar tur düzenliyor

Bu arada 1990’lı yıllarda Laleli’den mal alarak Türkiye gündemine giren Ruslar, artık dünyanın pekçok ülkesinde en iyi alışveriş müşterisi olarak görülüyor. Nitekim, İstinye Park’tan önce Avrupa’ya alışverişe giden zengin Ruslar’ın rotası Türkiye’ye döndü.

Şimdi Laleli’nin yolunu unutan Ruslar’ın sadece alışveriş için 2-3 günlük turlar düzenleyerek İstinye Park’a geldiği belirtiliyor.

Ramazan’da Araplar’ın gözdesi oldu

İstinye Park’ın lüks caddesinde işler krize rağmen sekteye uğramadı. Yaz boyunca burada yapılan her 100 liralık alışverişin 30 lirasını yabancılar yaptı. Kazakistan, Azerbaycan, Mısır, Katar, Fas gibi ülkelerin vatandaşları da İstinye tutkunu... Araplar ise Ramazan’da sayıları artan müşteriler oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24