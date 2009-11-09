İstinye Park'a yabancı akını

Louis Vuitton’dan Gucci’ye dünyanın en ünlü markalarının butiklerinin bulunduğu İstinye Park, Ekim ayında Suriyeli müşteri akınına uğradı. Türkiye ile Suriye arasında vizenin kaldırılmasının ardından Suriyeli müşteri sayısı yüzde 200 arttı. Rus müşteri sayısında da yüzde 41 artış var. Zengin Ruslar, 2-3 günlük turlarla İstinye Park’a alışverişe geliyor



Louis Vuitton’dan Gucci’ye, Armani’den Dolce&Gabbana’ya dünyanın en ünlü markalarının butiklerinin bulunduğu İstinye Park, Ekim ayında Rus ve Suriyeli müşteri akınına uğradı. Özellikle Türkiye ile Suriye arasında vizenin kaldırılmasının ardından alışveriş merkezine gelen Suriyeli sayısında patlama oldu. Geçen yıl Ekim ayında yok denecek kadar az olan Suriyeli müşteri sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 200’ün üzerinde artış gösterdi. Üstelik ziyaretçilerin tamamına yakını lüks markalardan alışveriş yaptı ve bunların vergi iadesini almayı da ihmal etmedi.



İranlılar da arttı



İstinye Park Genel Müdürü Hakan Kurt, “Geçtiğimiz ayın istatistiklerine baktığımız zaman ziyaretçi artışında Suriye çok dikkat çekiyor. Çünkü önceki yılın Ekim ayına göre İstinye Park’a gelen Suriyeli sayısında yüzde 200’ün üzerinde artış oldu. Çoğu da lüks markalardan alışveriş yapıp vergi iadesini almış. Bunda iki ülke arasında vize uygulamasının kalkmasının büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz” dedi.



Kurt, aynı şekilde İran’dan da ciddi sayılabilecek oranda müşteri sayısının arttığını söyledi. 2008’in Ekim ayına göre geçen Ekim’de İranlı turist sayısında yüzde 30’dan fazla artış olduğunu kaydeden Kurt, Kazakistan ve Azerbaycan ile Körfez ülkelerinin de ciddi anlamda alışveriş merkezini tercih ettiğini vurguladı. Hakan Kurt, Azerbaycan’dan gelen müşteri sayısında Ermenistan açılımı yüzünden bir artış gözlenmediğine de dikkat çekti. Kurt’un verdiği bilgiye göre, alışveriş merkezinin özellikle lüks mağazaların olduğu bölümünde dikkat çeken bir diğer ülke vatandaşı ise Ruslar...



2008 yılının Ekim ayına göre İstinye Park’a gelen Rus müşteri sayısında yüzde 41 artış gerçekleşti. Rus müşterilerin tamamına yakını alışveriş için dünya markalarını tercih etti.



Ruslar tur düzenliyor



Bu arada 1990’lı yıllarda Laleli’den mal alarak Türkiye gündemine giren Ruslar, artık dünyanın pekçok ülkesinde en iyi alışveriş müşterisi olarak görülüyor. Nitekim, İstinye Park’tan önce Avrupa’ya alışverişe giden zengin Ruslar’ın rotası Türkiye’ye döndü.



Şimdi Laleli’nin yolunu unutan Ruslar’ın sadece alışveriş için 2-3 günlük turlar düzenleyerek İstinye Park’a geldiği belirtiliyor.



Ramazan’da Araplar’ın gözdesi oldu



İstinye Park’ın lüks caddesinde işler krize rağmen sekteye uğramadı. Yaz boyunca burada yapılan her 100 liralık alışverişin 30 lirasını yabancılar yaptı. Kazakistan, Azerbaycan, Mısır, Katar, Fas gibi ülkelerin vatandaşları da İstinye tutkunu... Araplar ise Ramazan’da sayıları artan müşteriler oldu.



