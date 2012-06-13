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İstinye Karakolu'na bombalı, silahlı saldırı düzenlendi

İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi'ne otomatik silahla ateş açıldıktan sonra el bombası atıldı

13 Haziran 2012 11:06

İstanbul'da İstinye Polis Karakolu'na gece saatlerinde silahlı ve el bombalı saldırı düzenlendi. Olay sonrası yapılan açıklamada saldırganlardan birinin yaralı olarak yakalandığı bildirildi.

İstanbul İstinye'de bir karakola 23.00 sıralarında saldırı düzenlendi.

İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi'ne otomatik silahla ateş açıldıktan sonra el bombası atıldı.

Kaçarken karakolun bahçesine bir paket atan saldırgan, nöbetçi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı saldırgan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıda gözcülük yaptığı iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis merkezine atılan paket ise bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Düzenlenen saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, polis merkezine gelerek bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çapkın, şunları söyledi:

"Saat 23.00 sıralarında 2 kişi trafından terör saldırısı olduğunu sanıyoruz.El bombası atıldı. Karakola otomatik tabancayla ateş açıldı.

O şahsı ateş eden şahsı el bombası atan şahsı nöbetçi arkadaşlarımız etkisiz hale getirdi. O şahıs şu anda hastanede. İkinci bir şahıs olduğunu tespit ettik.

Onun gözcü olduğunu sanıyoruz. Olay yerinden kaçmış. Onu arıyoruz. İlk el bombası atmışlar sonra taramışlar."

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