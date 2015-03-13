İstinye Bayırı'nın ismi 'Katar Caddesi' oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Sarıyer'deki İstinye Bayırı Caddesi'nin tamamı ile devamında yer alan Sakıp Sabancı Caddesi'nin bir bölümünün ismini "Katar Caddesi" olarak değiştirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İBB Harita Komisyon-Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu’nun müşterek raporu olarak gündeme gelen teklifte, “İBB Başkanlığı’nca dost ve kardeş ülke Katar’ın isminin, ilimiz sınırları içerisinde bulunan bir bulvar, cadde ya da sokağa verilmesi talep edilmekte” denildi.



“Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik”in, 24. Maddesinde belirtilen “Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adlarında yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz



Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü” alınır ifadesine istinaden Dışişleri Bakanlığı’ndan görüş alındı. İBB Meclisi, Dışişleri Bakanlığı’nın “Uygun” görüşü doğrultusunda, Sarıyer’deki “İstinye Bayırı Caddesi”nin tamamı ile devamında yer alan “Sakıp Sabancı Caddesi”nin baş tarafında numaratajı değiştirmeyen küçük bir aksının birleştirilerek oluşan yeni yolun isimin “Katar Caddesi” olarak değiştirilmesine AKP'li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla onay verdi.

CHP'li üyeler Kadir Topbaş'ın sözüne atıfta bulundu

Mecliste söz alan CHP'li Sarıyer Meclis Üyesi Ali Rıza Yılmaz, "İstinye Bayırı ve Caddesi, sırf Sarıyer'e mal olmuş bir cadde değil, Türkiye'ye hatta dünyaya mal olmuş bir cadde. Sarıyer yerel yönetimi açısından kesinlikle böyle bir onayımız söz konusu değildir. Bizim için ve Sarıyer halkı için önemli. Topbaş, 'Bir yerdeki durağın adını bile halkın okeyini alarak ve o bölgedeki insanlara sorarak değiştireceğim' demişti. İstinye Caddesi önemli. Burasını Sarıyer'de referanduma götürecek mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Harita Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ise isim değişikliklerinin, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği simgelediğini söyledi.

Bağdat ve Kennedy caddelerini örnek gösteren Demir, İstanbul'da önemli caddelerden birine "Katar" isminin verilmesinin ülkeler arasındaki dostluğu anlattığını dile getirdi.

Sarıyer ilçesi sınırlarındaki İstinye Bayırı Caddesi'nin tamamı ile devamında yer alan Sakıp Sabancı Caddesi'nin baş tarafındaki küçük bir aksın birleştirilmesiyle oluşan yeni yolun "Katar Caddesi" olarak isimlendirilmesine ilişkin rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.